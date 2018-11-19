2018-11-19T07:59:53+03:00
Общество

Приморские крестьяне намолотили больше 27 тонн риса

План по уборке зерна выполнен на 96%
Софья КУЧИНА
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Фото:DreamstimeФото:Dreamstime
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12,5 тысяч гектаров риса убрали с полей Приморья, сообщил департамент сельского хозяйства и продовольствия. На сегодня план по уборке риса выполнен на 96%, намолочено 27,6 тысяч тонн зерна.

Сою и кукурузу всё ещё продолжают убирать с полей. На сегодня убрано почти 210 тысяч гектаров сои и 8 тысяч гектаров кукурузы.

По распоряжению врио Губернатора Олега Кожемяко, в ближайшее время изменится порядок выплат приморским аграриям. По данным пресс-службы администрации Приморья, процесс перечисления субсидии значительно упростят.

«Комсомолка» напоминает, из-за нескольких тайфунов, обрушившихся на край, в Приморье пострадало 34 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, предварительный ущерб от наводнения только по этому направлению составляет около 680 миллионов рублей.

Субсидии из федерального бюджета приморские аграрии получат и на восстановление объектов сельского хозяйства, пострадавших в результате ЧС, и на подготовку к весенне-полевым работам.

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