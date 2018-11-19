2018-11-19T08:32:15+03:00
Общество

В Осиновке продолжают асфальтировать и расширять дорогу

В селе частично установили освещение
Софья КУЧИНА
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Грунтовая дорога от Осиновки до федеральной трассы сейчас выглядит такГрунтовая дорога от Осиновки до федеральной трассы сейчас выглядит такФото: Софья КУЧИНА
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В Приморье всё ещё ремонтируют участок трассы Осиновка-Кремово-Нефтебаза. «Комсомолка» напоминает, после того, как под фурой рухнул мост на основной дороге через село, здесь стали асфальтировать альтернативный объезд. По поручению главы Приморья Олега Кожемяко, в Осиновке частично установили освещение.

Как сообщили специалисты «Примавтодора», сейчас дорожники расширяют грунтовку от Осиновки до федеральной трассы. На месте работают 13 единиц техники. Уже сейчас заасфальтировано 1,2 километра дороги через сам населённый пункт. Расширить гравийку , из-за которой на этом участке крайне плохая видимость и днём и ночью, планируют в декабре.

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