АО «Восточный Порт» ведет монтаж панелей пылезащитного экрана на Третьей очереди

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-19T09:14:30+03:00

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19 ноября 2018 года, порт Восточный (Приморский край). Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», приступил к монтажу перфорированных панелей пылеветрозащитных экранов на Третьей очереди высокотехнологичного угольного комплекса.

Стальные листы с множеством мелких отверстий крепятся на металлические каркасы высотой 20 метров и общей протяженностью 1,7 км, установленные по всему периметру Третьей очереди. Общая площадь перфорированных панелей пылезащитного экрана составит 32,3 тыс. квадратных метров.

Возведение ограждений ведется поэтапно. В первую очередь выполняется устройство фундаментов, затем — монтаж металлического каркаса, закрепление панелей пылезащитного экрана — завершающий этап. Инвестиции в создание защитного экрана на Третьей очереди составляют около 400 млн рублей.

В настоящее время АО «Восточный Порт» ведет работу по созданию аналогичных ограждений по всей территории действующего угольного терминала. Проекты пылеветрозащитных экранов разработаны с применением наилучших доступных технологий экологически безопасной перевалки угля. Специально для АО «Восточный Порт» выполнено математическое моделирование эффективности сооружений с учетом розы ветров бухты Врангеля. Данная дополнительная природоохранная мера эффективна, поскольку мелкие отверстия в металле и между панелями будут перераспределять ветер в различных направлениях и получающиеся замедленные потоки воздуха будут терять свою силу.

АО «Восточный Порт» и ООО «Управляющая портовая компания» реализуют комплексную экологическую программу по переходу на закрытые технологии перевалки угля в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством транспорта РФ, Росприроднадзором, Росморпортом и Администрацией Приморского края в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций в рамках реализации программы составит более 1,4 млрд рублей.