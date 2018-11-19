В приморской мусорке нашли загадочные окровавленные пакеты
На одной из помоек Находки люди обнаружили окровавленные пакеты. Ещё утром различные краевые СМИ выдали информацию о том, что в них были упакованы части тела какой-то женщины. Однако подтверждения этому нет до сих пор. Официальные источники пока что не выдали сообщений о том, что же нашли стражи правопорядка.
Между тем, свидетели случившегося утверждают, что выше детской больницы, около «Восток ТВ» ДПС перекрыли дорогу, в этом районе много полицейских.
Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморью Аврора Римская сообщила, что на месте работает следственная группа. Однако прямо сейчас ещё рано делать заявление о пугающем содержимом пакетов.
«Комсомолка» следит за развитием событий.