Приморцам разрешили ездить в лес на шашлыки
До понедельника действовал противопожарный режим
Фото: primorsky.ru
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Сегодня в Приморье наконец сняли особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба администрации края. Ввели его 20 дней назад – 19 октября.
При таком режиме запрещено разводить огонь и сжигать мусор на территории муниципальных образований, а также проводить огнеопасные работы в лесах и попросту посещать лесные зоны.
Врио Губернатора Приморья уже подписал указ об отмене данного режима.