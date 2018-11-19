Приморцам разрешили ездить в лес на шашлыки

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-19T10:37:49+03:00

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Сегодня в Приморье наконец сняли особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба администрации края. Ввели его 20 дней назад – 19 октября.

При таком режиме запрещено разводить огонь и сжигать мусор на территории муниципальных образований, а также проводить огнеопасные работы в лесах и попросту посещать лесные зоны.

Врио Губернатора Приморья уже подписал указ об отмене данного режима.