2018-11-19T10:47:17+03:00
Общество

Предпринимателю из Партизанска запретят продавать псевдосметану

В продукте нашли сухое молоко
Софья КУЧИНА
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Фото: grandkulinar.ruФото: grandkulinar.ru
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У производителя молочки из Партизанска отзовут декларацию на серийный выпуск сметаны. Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, в партии продукта обнаружили фальсификат.

Пробы отбирали от партии сметаны жирностью 30% и весом 80 килограммов. Лабораторные испытания показали, что в продукции содержится сухое молоко, которое производитель в составе не заявлял.

Специалисты считают, что таким образом предприниматель пытался сэкономить на сырье и снизить стоимость товара.

Информация о нарушениях уже поступила в в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора. В Федеральную службу по аккредитации направлено информационное письмо. После его получения служба приостановит декларацию на серийный выпуск продукции.

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