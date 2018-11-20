Сегодня вечером пойдёт мокрый снег

СЕГОДНЯ 01:31 2018-11-20T01:31:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. Вечером в южной половине местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), вероятность 40%. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +4...-6°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой снег, вероятность 50%. Ветер слабый, во второй половине северо-восточный умеренный. Температура воздуха 0...+2°C, в утренние часы -2...-4°C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой снег, вероятность 50 %. Ветер слабый, во второй половине южный умеренный. Температура воздуха +1...+3°C, в утренние часы -5...-7°C.

В Находке переменная облачность, вечером небольшие осадки (снег, мокрый снег), вероятность 60 %. Ветер слабый, во второй половине юго-восточный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C, в утренние часы -2...-4°C.