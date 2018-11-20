Из-за конфликта с КХЛ Сергей Сошников покинул «Адмирал»

СЕГОДНЯ 02:06 2018-11-20T02:21:37+03:00

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Сергей Сошников, занимавший пост гендиректора ХК «Адмирал» с 2017 года, покидает свою должность. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

По словам президента клуба Заирбека Юсупова, спортивная дисквалификация Сошникова стала блокировать работу команды.

- Для того чтобы сохранить большой хоккей в Приморском крае, мы обязаны нормализовать отношения с Лигой. Сделаем это ради десятков тысяч болельщиков, которые искренне и всей душой болеют за команду, - отметил он в своём заявлении.

Напомним, конфликт с Континентальной хоккейной лигой у руководителя «Адмирала» развился из-за огромных долгов клуба перед игроками. Тем не менее, по словам отставного гендира в настоящий момент «Адмирал» «твёрдо стоит на ногах в финансовом аспекте» - именно на такой ноте Сошников попрощался с приморцами.

- За год моей работы Клуб успел очень многое. Искренне горжусь коллективом и тем, что нам удалось сделать за этот год. Я признателен Юсупову за то, что он поддерживал и разделял курс перемен, направлял и доверял мне на выбранном пути, помогая нам двигаться в правильном направлении.

Между тем, «Адмирал» и действительно сейчас переживает нелёгкие времена. В этом сезоне команду преследовала неудача за неудачей: хоккеисты потерпели 8 поражений подряд. На сегодня «моряки» занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.