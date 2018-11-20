На трассе Седанка-Патрокл фура улетела в кювет

СЕГОДНЯ 03:38 2018-11-20T03:40:06+03:00

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Многотонная фура «улетела» в кювет на объездной трассе во Владивостоке. ДТП произошло на дороге в сторону Дальхимпрома. По свидетельствам очевидцев, водитель грузовика решил обгнать впередиидущий автомобиль, однако не справился с управлением и опрокинул свою машину. При падении большегруз разрушил дорожное ограждение.

Информации о пострадавших нет. Уточняются обстоятельства произошедшего.