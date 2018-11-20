2018-11-20T03:40:06+03:00
Общество

На трассе Седанка-Патрокл фура улетела в кювет

Разрушены дорожные ограждения
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: PikabuФото: Pikabu
Изменить размер текста:

Многотонная фура «улетела» в кювет на объездной трассе во Владивостоке. ДТП произошло на дороге в сторону Дальхимпрома. По свидетельствам очевидцев, водитель грузовика решил обгнать впередиидущий автомобиль, однако не справился с управлением и опрокинул свою машину. При падении большегруз разрушил дорожное ограждение.

Информации о пострадавших нет. Уточняются обстоятельства произошедшего.

dpskontrol_125rusdpskontrol_125rus
С объездной на дальхимпром
303 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи разыскивают убийцу-расчленителя из Находки
Из-за массового ДТП в районе Спутника собирается многокилометровая пробка
Фронтальный раздел надвигается на Приморье
Из-за конфликта с КХЛ Сергей Сошников покинул «Адмирал»
Сегодня вечером пойдёт мокрый снег
Избирательная комиссия дала добро ещё одному претенденту на пост губернатора Приморья
Предпринимателю из Партизанска запретят продавать псевдосметану
Приморцам разрешили ездить в лес на шашлыки
В приморской мусорке нашли загадочные окровавленные пакеты
АО «Восточный Порт» ведет монтаж панелей пылезащитного экрана на Третьей очереди
В Осиновке продолжают асфальтировать и расширять дорогу
Приморские крестьяне намолотили больше 27 тонн риса
Котельные Приморья подают тепло более чем в 16 тысяч домов
Синоптики пообещали приморцам мокрый снег и отрицательные температуры
Кто-то унюхал: тайник наркодельца «сдали» полиции неравнодушные приморцы
Во Владивостоке сгорел крупный торговый центр на Второй речке
Сильный ветер поднимется во Владивостоке после обеда
Андрей Ищенко представил пакет документов с прицелом на выборы губернатора Приморья
8 лет спустя: в Приморье планируют восстановить маршрут поезда
Во Владивостоке обнаружили еще две нелегальных стоянки
Купил «Мерседес» и все можно: в Приморье оштрафовали героя соцсетей
Во Владивостоке ищут парня с темным прошлым
Молодая мама из Уссурийска погибла в страшной аварии