Фронтальный раздел надвигается на Приморье

СЕГОДНЯ 04:37 2018-11-20T04:39:13+03:00

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Не смотря на то, что начало недели в Приморье выдалось солнечным и тёплым, к среде ситуация кардинально изменится, сообщает Примпогода. Если до вторника край находился во власти антициклона и днём столбики термометров поднимались до +6, то надвигающийся фронтальный раздел вызовет снег. За фронтом в регион вторгнутся холода и морозы. Минимальные температуры понизятся до −8…−17 °C, в горных районах до −25 °C. Максимальные температуры воздуха составят −2…−9 °C, на севере края до −17 °C.

Во Владивостоке погодные условия будут гораздо мягче к горожанам: погода испортится незначительно. Пройдёт лишь небольшой мокрый снег. Станет прохладнее на 2–4 градуса. Только к выходным похолодание усилится. Ночью столбики термометров упадут до −8…−10 °C, днём до −3…−6 °C.