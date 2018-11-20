Из-за массового ДТП в районе Спутника собирается многокилометровая пробка
Произошло лобовое столкновение
Фото:www.newkaliningrad.ru
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В пригороде Владивостока, в районе Спутника произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали три автомобиля.
Как утверждают свидетели происшествия, водитель «Сузуки Эскудо» решил обогнать «Тойоту Витц», однако на встречной полосе столкнулся влобовую с другой иномаркой. Сзади же его тут же «догнал» водитель того самого «Витца». Зажатый с двух сторон джип буквально завис над трассой.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В месте аварии собирается пробка.
Спутник.По прежнему проезд перекрыт
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