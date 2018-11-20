Из-за массового ДТП в районе Спутника собирается многокилометровая пробка

СЕГОДНЯ 05:55 2018-11-20T05:56:34+03:00

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В пригороде Владивостока, в районе Спутника произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали три автомобиля.

Как утверждают свидетели происшествия, водитель «Сузуки Эскудо» решил обогнать «Тойоту Витц», однако на встречной полосе столкнулся влобовую с другой иномаркой. Сзади же его тут же «догнал» водитель того самого «Витца». Зажатый с двух сторон джип буквально завис над трассой.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В месте аварии собирается пробка.

dpskontrol_125rus Спутник.По прежнему проезд перекрыт

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