2018-11-20T05:56:34+03:00
Общество

Из-за массового ДТП в районе Спутника собирается многокилометровая пробка

Произошло лобовое столкновение
Софья КУЧИНА
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Фото:www.newkaliningrad.ruФото:www.newkaliningrad.ru
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В пригороде Владивостока, в районе Спутника произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали три автомобиля.

Как утверждают свидетели происшествия, водитель «Сузуки Эскудо» решил обогнать «Тойоту Витц», однако на встречной полосе столкнулся влобовую с другой иномаркой. Сзади же его тут же «догнал» водитель того самого «Витца». Зажатый с двух сторон джип буквально завис над трассой.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В месте аварии собирается пробка.

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Спутник.По прежнему проезд перекрыт
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