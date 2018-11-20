Следователи разыскивают убийцу-расчленителя из Находки

СЕГОДНЯ 06:23 2018-11-20T06:23:40+03:00

СК подтвердил, что в окровавленных пакетах был труп

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Следственный Комитет по Приморью подтвердил информацию о том, что в Находке обнаружили расчленённый труп.

«Комсомолка» напоминает, вчера с самого утра ленты новостей различных СМИ пестрили ужасающими новостями о том, что на одной из мусорок в приморском городе нашли окровавленные пакеты. Район был оцеплен, движение перекрыто.

- На улице Ленинградская в городе Находка возле места хранения бытовых отходов обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти с отсутствующими частями тела, - сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморью Аврора Римская.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и установили личность погибшей. Возбуждено уголовное дело, расследование убийства продолжается. Подозреваемого разыскивают и устанавливают обстоятельства произошедшего.