2018-11-20T06:23:40+03:00
Происшествия

Следователи разыскивают убийцу-расчленителя из Находки

СК подтвердил, что в окровавленных пакетах был труп
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:http://news-af.op-mobile.opera.com/Фото:http://news-af.op-mobile.opera.com/
Изменить размер текста:

Следственный Комитет по Приморью подтвердил информацию о том, что в Находке обнаружили расчленённый труп.

«Комсомолка» напоминает, вчера с самого утра ленты новостей различных СМИ пестрили ужасающими новостями о том, что на одной из мусорок в приморском городе нашли окровавленные пакеты. Район был оцеплен, движение перекрыто.

- На улице Ленинградская в городе Находка возле места хранения бытовых отходов обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти с отсутствующими частями тела, - сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморью Аврора Римская.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и установили личность погибшей. Возбуждено уголовное дело, расследование убийства продолжается. Подозреваемого разыскивают и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за массового ДТП в районе Спутника собирается многокилометровая пробка
Фронтальный раздел надвигается на Приморье
На трассе Седанка-Патрокл фура улетела в кювет
Из-за конфликта с КХЛ Сергей Сошников покинул «Адмирал»
Сегодня вечером пойдёт мокрый снег
Избирательная комиссия дала добро ещё одному претенденту на пост губернатора Приморья
Предпринимателю из Партизанска запретят продавать псевдосметану
Приморцам разрешили ездить в лес на шашлыки
В приморской мусорке нашли загадочные окровавленные пакеты
АО «Восточный Порт» ведет монтаж панелей пылезащитного экрана на Третьей очереди
В Осиновке продолжают асфальтировать и расширять дорогу
Приморские крестьяне намолотили больше 27 тонн риса
Котельные Приморья подают тепло более чем в 16 тысяч домов
Синоптики пообещали приморцам мокрый снег и отрицательные температуры
Кто-то унюхал: тайник наркодельца «сдали» полиции неравнодушные приморцы
Во Владивостоке сгорел крупный торговый центр на Второй речке
Сильный ветер поднимется во Владивостоке после обеда
Андрей Ищенко представил пакет документов с прицелом на выборы губернатора Приморья
8 лет спустя: в Приморье планируют восстановить маршрут поезда
Во Владивостоке обнаружили еще две нелегальных стоянки
Купил «Мерседес» и все можно: в Приморье оштрафовали героя соцсетей
Во Владивостоке ищут парня с темным прошлым
Молодая мама из Уссурийска погибла в страшной аварии