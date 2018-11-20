Во Владивостоке судебные приставы опечатали гипермаркет «Зелёный остров» на Русской

СЕГОДНЯ 07:33 2018-11-20T07:37:10+03:00

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Во Владивостоке судебные приставы опечатали гипермаркет «Зелёный остров» на улице Русская 94а, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-служб УФССП по Приморью.

Как стало известно «Комсомолке», торговый центр не прошёл проверку противопожарной безопасности. В связи с этим Советский районный суд выдал исполнительный лист о приостановке деятельности ТЦ.

Судебные приставы незамедлительно исполнили решение суда: зейчас здесь опечатан весь первый этаж. Отметим, что работников магазина своевременно предупредили о возбуждении исполнительного производства.

Напомним, проверки пожарной безопасности прокатились волной по всем торговым центрам России после трагедии в Кемерово. 25 марта в огне, охватившем молл «Зимняя Вишня», погибли 60 человек. Во Владивостоке такие проверки прошли ТЦ «Максим» и Clover House и «Черёмушки». Торговый центр «БУМ», который вспыхнул в ночь с 18 на 19 ноября, несколько месяцев назад проверку не прошёл – в мае его закрывали из-за из-за отсутствия автоматической системы пожаротушения и дымоудаления.