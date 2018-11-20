Не порешал и не позвонил: у заключённого в Уссурийске отобрали журнал сканвордов
Кто-то вложил в печатное издание несколько сим-карт
Фото: fitexpert.biz
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В Уссурийске сотрудники ИК-41 нашли четыре сим-карты, которые кто-то заботливо вложил в журнал сканвордов для заключённого.
Подарочек обнаружили в заказном письме при проверке корреспонденции, сообщила пресс-служба ГУФСИН. К сожалению, ведомство не раскрывает, найден ли злоумышленник.
Однако «КП» напоминает, что такие передачи с сюрпризом влекут за собой административный штраф от трёх до пяти тысяч рублей.