2018-11-20T08:52:34+03:00
Общество

Не порешал и не позвонил: у заключённого в Уссурийске отобрали журнал сканвордов

Кто-то вложил в печатное издание несколько сим-карт
Софья КУЧИНА
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Фото: fitexpert.bizФото: fitexpert.biz
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В Уссурийске сотрудники ИК-41 нашли четыре сим-карты, которые кто-то заботливо вложил в журнал сканвордов для заключённого.

Подарочек обнаружили в заказном письме при проверке корреспонденции, сообщила пресс-служба ГУФСИН. К сожалению, ведомство не раскрывает, найден ли злоумышленник.

Однако «КП» напоминает, что такие передачи с сюрпризом влекут за собой административный штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

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