Не порешал и не позвонил: у заключённого в Уссурийске отобрали журнал сканвордов

СЕГОДНЯ 08:52 2018-11-20T08:52:34+03:00

Кто-то вложил в печатное издание несколько сим-карт

Изменить размер текста: A A

В Уссурийске сотрудники ИК-41 нашли четыре сим-карты, которые кто-то заботливо вложил в журнал сканвордов для заключённого.

Подарочек обнаружили в заказном письме при проверке корреспонденции, сообщила пресс-служба ГУФСИН. К сожалению, ведомство не раскрывает, найден ли злоумышленник.

Однако «КП» напоминает, что такие передачи с сюрпризом влекут за собой административный штраф от трёх до пяти тысяч рублей.