Дорожная техника вышла на уборку снега во Владивостоке

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-20T11:04:03+03:00

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Перед началом снегопада дороги Владивостока успели обработать жидким противогололедным реагентом, а как только снег повалил, дороги тут же начали посыпать пескосолевой смесью, передает пресс-служба администрации города. В первую очередь составы нанесли на крутые спуски и подъёмы, ведь именно в таких местах, в основном, и случаются ДТП. Трасса Седанка-Патрокл, улица Маковского и район Седанки стали первыми пунктами в списке дорожников.

Специалисты управления дорог и благоустройства сообщили, что реагент препятствует налипанию снега на проезжую часть и образованию снежного наката и гололеда. Его наносят с помощью спецтехники – это делают комбинированные машины для распределения жидких и твердых реагентов.

Ведомство рекомендует автомобилистам Владивостока не выезжать на дороги, не сменив летнюю резину на зимнюю. Также власти просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.