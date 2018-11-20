Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии Третьей очереди АО «Восточный Порт»

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-20T14:55:27+03:00

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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», сообщает о торжественном запуске складской линии — основного конвейера, стакера и реклаймера Третьей очереди терминала. Торжественный старт дали заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих в рамках XII Международного форума «Транспорт России» в Москве.

Новое оборудование предназначено для оперативной и экологически безопасной обработки угля на складах строящегося высокотехнологичного терминала. На Третьей очереди специализированного комплекса будут работать 45 крытых конвейерных линий общей длиной более 13 км, два стакера, четыре реклаймера, закрытый комплекс тандемных вагоноопрокидывателей и две судопогрузочные машины.

«Данное специализированное оборудование обеспечит мощность проведения погрузочно-разгрузочных работ 3 000 тонн в час по нескольким технологическим маршрутам. Высокая производительность объектов Третьей очереди позволит АО «Восточный Порт» увеличить годовой грузооборот с 25 до 45 млн тонн угля уже в 2019 году», — подчеркнула заместитель генерального директора ООО «Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская.

Складская линия готова к работе

Стакер — стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей на складе. Реклаймер — роторный ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым черпаковым колесом, предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему конвейерных линий. Так уголь по крытым конвейерам из бункеров в закрытом здании вагоноопрокидывателей будет доставляться на склад и с их же помощью со склада на судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров.

Созданный на Третьей очереди технологический маршрут складской линии аналогичен действующему на специализированном угольном терминале. Современное оборудование будет работать с применением наилучших доступных технологий, обеспечивающих экологическую безопасность при перевалке угля. В закрытом комплексе вагоноопрокидывателей установлены две аспирационные системы производительностью по 4 000 кубических метров в минуту, также устанавливаются системы аспирации на всех узлах пересыпных станций. Их мощность варьируется от 280 до 3 550 кубических метров в минуту.

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение специализированным оборудованием Третьей очереди.

Третья очередь угольного комплекса АО «Восточный Порт» – крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 4,7 млрд рублей — на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры.

Погрузочные машины общей стоимостью более 1,1 млрд рублей поставлены японской корпорацией Marubeni Сorporation в рамках контракта на комплексное обеспечение специализированным оборудованием Третьей очереди.

Третья очередь угольного комплекса АО «Восточный Порт» – крупнейший частный портовый инвестиционный проект на Дальнем Востоке, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства без привлечения государственного финансирования. Общий объем инвестиций составляет более 32 млрд рублей, включая 4,7 млрд рублей – на создание федеральной железнодорожной инфраструктуры.