В крае местами на дорогах гололедица

СЕГОДНЯ 01:47 2018-11-21T01:47:48+03:00

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Сегодня, 21 ноября, погоду в Приморье ночью будет определять гребень антициклона. Без осадков. Ветер умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха 0...-10°C., сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков.На дорогах местами гололедица. Ветер северный сильный. Температура воздуха в утренние часы -6...-8°C, днем -2...-4°C.

В Уссурийске переменная облпчность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха в утренние часы -9...-11°C, днем -1...-3°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха в утренние часы -3...-5°C, днем -1...-3°C.