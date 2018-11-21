2018-11-21T02:31:47+03:00
Общество

Из-за снегопада в Приморье на Находкинском перевале развернуло поперёк дороги две фуры

Ещё одна и рейсовый автобус улетели в кювет
Софья КУЧИНА
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Фото: Angarsk38.ruФото: Angarsk38.ru
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Сегодня ночью из-за снегопада пострадало несколько автомобилей на Находкинском перевале (через хребет, проходящий между долинами рек Сучан и Литовка)

Подписчик инстаграм-сообщества dpskontrol_125rus поделился видео, на котором видно, что дорога - голый лёд и занесена снегом. По словам источника, позади его автомобиля фуру развернуло поперёк дороги. Далее глазам зрителя открывается следующая картина: одну фуру также развернуло поперек дороги, вторая улетела в кювет. На противоположной же стороне в кювете рейсовый автобус. На месте образовалась огромная пробка.

«КП» напоминает, что вчера вечером пресс-служба краевой администрации сообщала, что проезд ко всем населённым пунктам обеспечен. А грейдеры и другая дорожная техника в первую очередь направлены на перевалы.

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