Рыба-философ поджидает посетителей Приморского океанариума в «Океанской бездне»

СЕГОДНЯ 03:37 2018-11-21T03:55:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморском океанариуме появились новый житель. Длиннопёрый алектис или рыба-философ теперь будет радовать посетителей экспозиции «Океанская бездна. Такое оригинальное название морской обитатель получил из-за высокого лба.

- Алектисы интересны тем, что у молодых рыб лучи спинного и анального плавников имеют вид нитей и сильно удлинены, их длина может превышать размер рыбы в четыре-пять раз, –пояснил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. С возрастом эти признаки – нити и «философский» лоб - нивелируются.

Как известно, алектисы распространены в и тропических водах всех океанов . Иногда они даже встречаются в в заливе Петра Великого у берегов Приморья. Питаются они мелкими беспозвоночными, иногда мелкой рыбой или крабами .Философ, который достался Приморью ещё очень молод. По словам специалистов, он вырастет до 1,5 метров в длину и будет заметным «экспонатом» в числе других обитателей «Океанской бездны».