2018-11-21T05:19:03+03:00
Общество

Медики из Москвы обследуют приморцев по всему краю

В регион прибыл сводный отряд Федерального медико-биологического отряда России
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Ведущие московские медики обследовали более 2300 приморцев в первую неделю работы в крае. По обращению врио губернатора Олега Кожемяко в регион прибыл сводный отряд Федерального медико-биологического отряда России.

В составе бригады - терапевт, специалист ультразвуковой диагностики, рентгенологи, невролог, кардиолог, офтальмолог, уролог, гинеколог, хирург, оториноларинголог, педиатры, детский кардиолог и детский хирург. В Находке врачи работали с 15 по 20 ноября, с 8 утра и до последнего пациента. По словам главврача отряда Алексея Шутова, кардиолог и офтальмолог принимали более 130 человек в день. За время работы в Находкинском городском округе столичные медики приняли 1 750 взрослых и около 600 детей.

- За шесть дней мы впервые выявили у находкинцев 860 заболеваний. На первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания, на втором – неврологические, следом идут болезни мочеполовой системы. Также диагностировано 17 новообразований», – сообщил он пресс-службе администрации края.

По его словам, за время работы в Находкинском городском округе, который стал первым в маршруте по Приморскому краю, столичные медики приняли 1 750 взрослых и около 600 детей. Как признаются в Находкинской городской больнице: условиях кадрового дефицита такая помощь неоценима.

В шести автомобилях, на которых прибыли медики ФМБА, находятся две мобильные реанимации, аварийно-диспетчерский автомобиль, мобильные перевязочный, рентгенографический и маммографический кабинеты. Пациентов принимают в порядке живой очереди, необходимы только паспорт и полис ОМС. Есть необходимость, специалисты дают рекомендации и оформляют направления на госпитализацию – в том числе и в федеральные клиники.

До 24 ноября врачи будут работать в Партизанском городском округе. Потом отправятся в Лазовский район (25-26 ноября), Ольгинский район (27-28 ноября) Кавалеровский район (29 ноября – 1 декабря), Дальнегорск (2-4 декабря) Тернейский район (5-6 декабря), Красноармейский район (7-8 декабря), Дальнереченск (9-11 декабря), Кировский район (12-13 декабря), Спасск-Дальний (14-16 декабря), Черниговский район (17-18 декабря), Анучинский район (19-20 декабря).

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