2018-11-21T06:00:21+03:00
Общество

Пассажиру рейса Владивосток-Санкт-Петербург спасли жизнь врачи «Спартака»

Баскетбольная команда возвращалась домой после ответного матча Кубка России
Софья КУЧИНА
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Фото: сайт "Спартака"Фото: сайт "Спартака"
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После ответного матча Кубка России, когда баскетбольная команда «Спартак» возвращалась из Владивостока в Петербург, одному из пассажиров самолёта резко стало плохо.

Врач команды – Павел Самойленко также был на борту и смог оказать мужчине первую помощь. На протяжении трёх часов он и командный массажист Андрей Волков находились рядом с пострадавшим и следили за тем, чтобы ему не стало хуже. До экстренной посадки в Екатеринбурге медики ухаживали за больным, чтоб тот не потерял сознание.

После посадки мужчину госпитализировали. По информации, размещённой на сайте «Спартака», его жизни ничего не угрожает. За проявленный профессионализм баскетболисты благодарят Волкова и Самойленко.

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