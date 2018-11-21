2018-11-21T07:17:29+03:00
Общество

Во Владивостоке горит ЖК «Маринист»

Здание окутано дымом
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2231592723782889&set=a.1807781026164063&type=3&theaterФото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2231592723782889&set=a.1807781026164063&type=3&theater
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Во Владивостоке загорелся один из этажей строящегося жилищного комплекса «Маринист», сообщает «Комсомолка».

По информации «КП», пожар начался около 12.30. Вокруг здания на Фонтанной, 3 густой дым. Информации о пострадавших нет.

Обновление на 13.41.

Корреспондент «КП» побывал на месте событий. По предварительной информации, горели стройматериалы. Потушить огонь удалось буквально за 20 минут. Прямо сейчас пожарные проводят контрольную проливку обгоревших конструкций, дабы избежать нового возгорания.

Пожарные проводят контрольную проливку после пожара в ЖК «Маринист».

Фото: Олег Белов

Фото: Олег Белов

Фото: Олег Белов

Фото: Олег Белов

Напомним, комплекс бизнес-класса «Маринист» – это жилой проект в районе Спортивной набережной. Он претендует на звание лучшего ЖК бизнес-класса. Комплекс состоит из четырех отдельных корпусов 1(А), 2(В), 3(C), 4(D) от 11 до 18 этажей. Из квартир открывается великолепный вид на город, мосты или море. Цена за квадратный метр в здании достигает 230 тысяч рублей.

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