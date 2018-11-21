Судебные приставы запретили приморцу продать квартиру, пока не рассчитается с долгами
Тот набрал кредитов на 420 тысяч рублей
Фото:semejnoepravo.ru
Изменить размер текста:
Гражданин М из Михайловского района задолжал кредитным организация 420 тысяч рублей. У судебных приставов находилось на него сразу три исполнительных производства. Сам должник об этом прекрасно знал, однако рассчитываться не собирался.
Судебный пристав-исполнитель выяснил, что злостный неплательщик собрался продать свою квартиру и, чтобы подстегнуть его, расплатиться, запретил любые регистрационные действия с этой недвижимостью. Мера возымела результат – приморец тут же оплатил и задолженность и регистрационный сбор. Исполнительные производства прекращены.