Взялся за старое: преступник из Владивостока попытался зарезать знакомого
Врачи спасли жизнь потерпевшему
Фото: https://myslo.ru/news/criminal
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34- летний житель Владивостока, только пару лет назад освободившийся из мест не столь отдалённых, попытался убить своего знакомого. Во время ссоры с последним он не меньше четырёх раз пырнул товарища ножом. Не смотря на то, что преступнику удалось задеть сердце, врачи смогли спасти потерпевшего.
Признав приморца виновным в покушении на убийство, Первомайский районный суд назначил ему 7 лет колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.