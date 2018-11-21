Взялся за старое: преступник из Владивостока попытался зарезать знакомого

СЕГОДНЯ 07:56 2018-11-21T07:57:30+03:00

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34- летний житель Владивостока, только пару лет назад освободившийся из мест не столь отдалённых, попытался убить своего знакомого. Во время ссоры с последним он не меньше четырёх раз пырнул товарища ножом. Не смотря на то, что преступнику удалось задеть сердце, врачи смогли спасти потерпевшего.

Признав приморца виновным в покушении на убийство, Первомайский районный суд назначил ему 7 лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.