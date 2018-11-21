2018-11-21T09:31:18+03:00
Общество

Из-за наката на перевалах междугородние автобусы не вышли на маршрут

Ночью один из автобусов ушёл в кювет по дороге в Находку
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:news.sputnik.ruФото:news.sputnik.ru
Изменить размер текста:

Сегодня в Приморье отменили 19 междугородних рейсов из Владивостока. Жители Уссурийска, Находки, Спасска-Дальнего и Дальнереченска не смогут попасть домой, как запланировали.

Как сообщили в диспетчерской автовокзала Владивостока, выезд автобусов стал невозможным из-за гололедицы на трассе. По словам сотрудников вокзала, на дороги не высыпали песок. Те автобусы, которые всё же вышли на маршрут, сильно опаздывают в пункты назначения из-за затруднённого движения на перевалах.

«Комсомолка» напоминает, что только сегодня утром в распоряжение редакции поступило видео, на котором рейсовый автобус «ушёл» в кювет из-за скользкой дороги на Американском перевале.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ближайшие сутки в Приморье снова повалит снег
Под Находкой опять случилась страшная авария из-за наледи на дорогах
Стражи порядка из Владивостока изъяли спиртное в киоске на Русской
Почта России бесплатно доставит открытки с международного фестиваля студентов во Владивостоке
Взялся за старое: преступник из Владивостока попытался зарезать знакомого
Судебные приставы запретили приморцу продать квартиру, пока не рассчитается с долгами
Во Владивостоке горит ЖК «Маринист»
Пассажиру рейса Владивосток-Санкт-Петербург спасли жизнь врачи «Спартака»
Медики из Москвы обследуют приморцев по всему краю
Рыба-философ поджидает посетителей Приморского океанариума в «Океанской бездне»
Из-за снегопада в Приморье на Находкинском перевале развернуло поперёк дороги две фуры
В крае местами на дорогах гололедица
Максим Акимов и Евгений Дитрих дали команду о запуске складской линии Третьей очереди АО «Восточный Порт»
Выпавший снег сковал пробками центральные дороги Владивостока
Дорожная техника вышла на уборку снега во Владивостоке
Одна из «управляек» Приморья заплатит 50 тысяч штрафа
Дорожная техника уже расчищает краевые трассы
Не порешал и не позвонил: у заключённого в Уссурийске отобрали журнал сканвордов
Вице-губернатор Приморья по вопросам экономики и бюджета Татьяна Казанцева покинула свой пост
Система экологического менеджмента АО «Восточный Порт» подтвердила соответствие международным стандартам
Во Владивостоке судебные приставы опечатали гипермаркет «Зелёный остров» на Русской
Следователи разыскивают убийцу-расчленителя из Находки
Из-за массового ДТП в районе Спутника собирается многокилометровая пробка
Фронтальный раздел надвигается на Приморье
На трассе Седанка-Патрокл фура улетела в кювет