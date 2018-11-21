Из-за наката на перевалах междугородние автобусы не вышли на маршрут

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-21T09:31:18+03:00

Ночью один из автобусов ушёл в кювет по дороге в Находку

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Сегодня в Приморье отменили 19 междугородних рейсов из Владивостока. Жители Уссурийска, Находки, Спасска-Дальнего и Дальнереченска не смогут попасть домой, как запланировали.

Как сообщили в диспетчерской автовокзала Владивостока, выезд автобусов стал невозможным из-за гололедицы на трассе. По словам сотрудников вокзала, на дороги не высыпали песок. Те автобусы, которые всё же вышли на маршрут, сильно опаздывают в пункты назначения из-за затруднённого движения на перевалах.

«Комсомолка» напоминает, что только сегодня утром в распоряжение редакции поступило видео, на котором рейсовый автобус «ушёл» в кювет из-за скользкой дороги на Американском перевале.