Почта России бесплатно доставит открытки с международного фестиваля студентов во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-21T09:39:49+03:00

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24 ноября гости Дня межнационального студенческого единства (ДМСЕ) в Дальневосточном федеральном университете смогут отправить эксклюзивные открытки, выпущенные специально к мероприятию, в любую точку мира. Почта России второй год выступает партнером фестиваля.

На площадке международного праздника будет работать специальная стойка «Молодежной почты». Студенты разных стран смогут написать своим мамам добрые слова поздравления ко Дню матери и присоединиться к всероссийской акции «Письмо маме».

«Открытки, посвященные Дню межнационального студенческого единства, принесут радость в любой дом, будут пользоваться особым вниманием у гостей города и владивостокских посткроссеров», – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

В преддверии ДМСЕ еще одним подарком его участникам стала викторина, которую провели ДВФУ и Почта России в социальной сети. В ходе проведения мероприятия ее победителю будет вручен приз от Почты России.

Ежегодно международный праздник студенческого сообщества становится ярким культурным событием и собирает порядка 3 тысяч участников. По традиции в этот день во Владивостоке пройдет парад народов, студенты представят национальные костюмы, исполнят танцы и песни, будут соревноваться за первенство в кулинарном конкурсе.