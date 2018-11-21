2018-11-21T09:58:57+03:00
Общество

Стражи порядка из Владивостока изъяли спиртное в киоске на Русской

Владелец продавал алкоголь без документов
Софья КУЧИНА
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Фото: sobaka.ruФото: sobaka.ru
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50 литров нелицензированного алкоголя обнаружили полицейские в киоске на улице Русской. Оказалось, что 25-летний владелец торгового павильона хранит и продаёт «из-под полы» спиртное без надлежащих документов.

Стражи порядка составили административный протокол. Теперь бизнесмену грозит штраф от сорока тысяч рублей и конфискация незаконной продукции.

Материалы о правонарушении переданы в мировой суд.

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