В ближайшие сутки в Приморье снова повалит снег

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-21T11:09:53+03:00

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Несмотря на то, что в первой половине дня вчера было довольно солнечно, уже к вечеру во всём Приморье повалил снег. Ночью он идти не перестал и даже охватил большую часть территории края. Всего выпало от 0 до 4 сантиметров. В большинстве районов от 1 до 8 сантиметров составила толщина снежного покрова.

Уже сегодня днём циклон покинул Японское море, и осадки прекратились. Гребень антициклона сейчас обуславливает температурный режим в крае. Сегодня день выдался солнечный, но морозный.

Уже завтра погода снова поменяется. Ночью приблизится очередной фронтальный раздел, который будет смещаться над территорией региона и опять вызовет снег. Температурный фон останется таким же, как и был.