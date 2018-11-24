3,4 тонны курятины не доехали из Приморья до хабаровчан

СЕГОДНЯ 06:52 2018-11-24T06:52:14+03:00

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На посту ДПС в Лучегорске сотрудники полиции и госинспекторы уссурийского отдела Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области пресекли перевозку крупной партии куриного мяса без ветеринарных сопроводительных документов.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий на 265-м километре федеральной автодороги Хабаровск-Владивосток сотрудники ДПС и Управления Россельхознадзора остановили большегруз, перевозивший крупную партию курятины общей массой 3 тонны 413 килограммов из Артема в Хабаровск.

Проверяющие установили, что подконтрольная Госветнадзору продукция перевозилась без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и качество продукции.

На водителя возбудили административное производство по статье КоАП РФ «Перевозка продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов».

Кроме того, вся партия мяса изъята из оборота до предоставления документов.