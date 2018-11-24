Огонь Универсиады добавил уникальности Владивостоку

СЕГОДНЯ 07:07 2018-11-24T07:07:47+03:00

Всемирная зимняя Универсиада 2019 года пройдет в Красноярске со 2 по 19 марта

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Владивосток стал единственным городом Дальнего Востока, принявшим этап Эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады—2019.

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко первым принял факел из рук министра спорта Павла Колобкова и пронёс его по Светланской.

Олег Кожемяко подчеркнул, что огонь Универсиады призван зажечь сердца всех, кто неравнодушен к спорту.

«Владивосток стал единственным городом Дальнего Востока, принявшим Эстафету. Это говорит, что шаг за шагом мы приближаемся к статусу столицы Дальнего Востока», — отметил он.

По улицам столицы Приморья факел несут 25 приморских атлетов. Завершится спортивный праздник в кампусе ДВФУ на острове Русском.

Справка КП

Эстафета огня Всемирной Универсиады стартовала в итальянском Турине. Российский этап Эстафеты начался в Москве. Помимо Владивостока огонь побывает еще в 30 российских городах и в марте прибудет в Красноярск.