Огонь Универсиады добавил уникальности Владивостоку
Владивосток стал единственным городом Дальнего Востока, принявшим этап Эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады—2019.
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко первым принял факел из рук министра спорта Павла Колобкова и пронёс его по Светланской.
Олег Кожемяко подчеркнул, что огонь Универсиады призван зажечь сердца всех, кто неравнодушен к спорту.
«Владивосток стал единственным городом Дальнего Востока, принявшим Эстафету. Это говорит, что шаг за шагом мы приближаемся к статусу столицы Дальнего Востока», — отметил он.
По улицам столицы Приморья факел несут 25 приморских атлетов. Завершится спортивный праздник в кампусе ДВФУ на острове Русском.
Справка КП
Эстафета огня Всемирной Универсиады стартовала в итальянском Турине. Российский этап Эстафеты начался в Москве. Помимо Владивостока огонь побывает еще в 30 российских городах и в марте прибудет в Красноярск.