70 тонн ядовитой муки обнаружили в Приморье
При исследовании партии идущей на корм скоту рыбной муки массой более 70 тонн специалисты ветеринарной лаборатории Управления Россельхознадзора по Приморскому краю выявили превышение уровня кадмия.
Во время лабораторных испытаний в муке выявили превышение допустимого уровня кадмия в 1,9 раз.
Между тем, кадмий — это ядовитый металл, способный накапливаться в организме животных, а впоследствии через их мясо может попасть и в организм человека, что становится причиной заболеваний центральной нервной системы, печени и почек.
После результатов экспертизы сведения добавили в информсистемы, направили в государственную ветеринарную инспекцию Приморья, а также довели до производителя для предотвращения реализации небезопасной продукции.