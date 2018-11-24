2018-11-24T07:40:13+03:00
Происшествия

70 тонн ядовитой муки обнаружили в Приморье

Во время лабораторных испытаний в муке выявили превышение допустимого уровня кадмия в 1,9 раз
Игорь СОРОКИН
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При исследовании партии идущей на корм скоту рыбной муки массой более 70 тонн специалисты ветеринарной лаборатории Управления Россельхознадзора по Приморскому краю выявили превышение уровня кадмия.

Во время лабораторных испытаний в муке выявили превышение допустимого уровня кадмия в 1,9 раз.

Между тем, кадмий — это ядовитый металл, способный накапливаться в организме животных, а впоследствии через их мясо может попасть и в организм человека, что становится причиной заболеваний центральной нервной системы, печени и почек.

После результатов экспертизы сведения добавили в информсистемы, направили в государственную ветеринарную инспекцию Приморья, а также довели до производителя для предотвращения реализации небезопасной продукции.

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