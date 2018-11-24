Минспорта прольёт на Приморье денежный дождь: стало известно, что построят в крае

СЕГОДНЯ 07:56 2018-11-24T07:56:19+03:00

В Приморье есть спортобъекты, на которых российским сборным будет удобно тренироваться

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Один из пяти создаваемых сейчас в России региональных центров хоккея построят в Приморье. Об этом заявил находящийся в Приморском крае министр спорта Павел Колобков.

Врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с министром спорта обсудил модернизацию спортивной инфраструктуры. Главной темой стало использование краевых объектов для подготовки к двум Олимпиадам: летней в Токио в 2020 году и зимней в Пекине в 2022 году.

Кожемяко отметил, что в Приморье есть спортобъекты, на которых российским сборным будет удобно тренироваться. Например, гребная база в посёлке Лозовом, где готовилась к Олимпиаде 1988 года сборная СССР.

«У нас есть условия для подготовки сборных по легкой атлетике, плаванию, дзюдо, боксу, гребле. С поддержкой министерства мы можем оперативно привести объекты в порядок и принять сборные», — заявил он.

Павел Колобков подчеркнул, что для российских сборных Владивосток и Приморский край станут центром подготовки к двум Олимпиадам в Азии.

По итогам встречи Олег Кожемяко отметил, что в поселке Лозовом решено построить новую гребную базу. В 2019-2024 годах Минспорта направит Приморью около 500 миллионов на строительство и реконструкцию спортивных объектов.

Кроме того, 800 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлено на строительство в 2021-2022 годах регионального центр хоккея — одного из пяти в России. Это центр с двумя хоккейными коробками, методическим центром и залом подготовки спортсменов.