Медцентр ДВФУ загрузят бесплатными больными по полной программе

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-24T08:57:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Олег Кожемяко обратится в Минздрав и правительство с предложением увеличить финансирование и квоты на бесплатное лечение в медицинском центре Дальневосточного федерального университета. С такой просьбой на врио губернатора вышли сами сотрудники медучреждения.

Как отмечают врачи, проектные мощности учреждения сейчас используются не в полную силу — по их словам, в год специалисты могут оказывать бесплатную помощь большему количеству пациентов.

«Очень бы хотелось получить дополнительную возможность, объемы для реализации наших задумок и помочь максимальному количеству пациентов. У нас прекрасные условия, оборудование. Мы готовы, у нас есть все ресурсы», — отметил один из докторов.

Олег Кожемяко согласился со специалистами.

«У нас есть проблемы в здравоохранении, а здесь есть все необходимое оборудование, высококлассные специалисты, есть объемы помощи, которые они могут осуществлять. Но сегодня они работают не в полную меру — люди остаются не пролеченные. Сегодня из 4,5 тысячи человек, которые могли бы лечиться непосредственно в центре, квот выделяется всего на 2 тысячи человек. Загрузка — 50%. То же самое из краевого ОМС: квот вместо 2 тысяч пролеченных больных выделяется только на одну тысячу. Поэтому, безусловно, здесь нужно принимать решения», — заявил врио губернатора.

Напомним, по итогам обращения Олега Кожемяко в 2019 году Приморье получит почти миллиард рублей на проекты в сфере здравоохранения, в 2020 году — 1,6 миллиарда рублей.

Справка КП

Медцентр ДВФУ — современное лечебно-научное учреждение, которое стало пилотным проектом правительства. Оснащенный уникальным оборудованием, медцентр оказывает высококвалифицированную диагностическую, консультативную, лечебную и реабилитационную помощь.