Две тысячи спортплощадок построят в Приморье

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-24T09:48:51+03:00

Олег Кожемяко отметил, что они с Павлом Колобковым тоже договорились в следующем году сдать нормы ГТО

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За пять лет в Приморье построят две тысячи спортплощадок во дворах. На первом этапе до конца 2018 года началось строительство 400 из них. Об этом заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко после вручения приморцам золотых значков ГТО.

Вместе с министром спорта Павлом Колобковым Олег Кожемяко вручил 29 золотых значков приморцам, сдавшим нормы ГТО на «отлично». Это ребята от 16 лет и взрослые с 5 по 11 возрастную ступень. Самой заслуженной обладательнице золотого значка Галине Евгеньевне Нестеренко в этом году исполнилось 75 лет.

«Комплекс ГТО по указу президента начал возрождаться в 2014 году. Нормы сдают жители от 6 до 80 лет. К 2024 году мы вместе должны добиться вовлечения более 55% граждан в занятия спортом», — отметил Павел Колобков.

Врио губернатора поздравил обладателей «золота» ГТО.

«На вас хотят равняться все, вы пример и в семье, и на работе», — подчеркнул он.

Олег Кожемяко отметил, что они с Павлом Колобковым тоже договорились в следующем году сдать нормы ГТО.

«Сейчас спортом постоянно занимаются 32% жителей Приморья. Чтобы создать условия для всех, мы уже делаем первый шаг — строим 400 спортивных площадок. В течения пяти лет в крае будут построены две тысячи площадок, которые дадут возможность бесплатно заниматься спортом на улицах, во дворах, укреплять свое здоровье», — подчеркнул он.