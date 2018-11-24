2018-11-24T10:41:52+03:00
Происшествия

Армейский начальник загремел под уголовную статью в Приморье

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки военной прокуратуры Тихоокеанского флота
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Уголовное дело о превышении полномочий во время ремонта объектов Минобороны возбуждено в Приморском крае.

Как рассказали в Генпрокуратуре, дело завели на начальника управления эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Восточного военного округа.

Выяснилось, что в марте 2016 года начальник управления обеспечил незаконное включение в план текущего ремонта 16 объектов воинской части в поселке Дунай. При этом дефектных актов и локальных смет на каждый объект никто не составлял.

С октября по ноябрь 2016 года офицер, не проверив качество и объемы выполненных работ, подписал акты о приемке и справки об их стоимости. Это послужило основанием для необоснованного перечисления коммерсантам более 7 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки военной прокуратуры Тихоокеанского флота.

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