2018-11-24T15:35:53+03:00
Общество

Администрацию Приморья покинул ещё один вице-губернатор

Вице-губернатор Алексей Немков курировал вопросы градостроительства
Игорь СОРОКИН
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Сегодня, 24 ноября, стало известно об увольнении ещё одного вице-губернатора Приморского края.

Как сообщает Интерфакс-Дальний Восток, врио губернатора Олег Кожемяко отправил в отставку своего заместителя Алексея Немкова.

Вице-губернатор Алексей Немков курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, земельных и имущественных отношений, транспорта и дорожного хозяйства.

Стоит добавить, что Немков считался в краевой администрации одним из немногих оставшихся "людей Тарасенко". Проработал он ровно год, а до этого служил заместителем гендиректора "Росморпорта" - той самой структуры, откуда Андрей Тарасенко и пришел на главный пост в Приморском крае.

Ранее "Комсомольская правда" - Владивосток писала, что заявление об уходе по собственному желанию на стол Олегу Кожемяко положил вице-губернатор Павел Серебряков.

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