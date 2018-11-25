Член избиркома Приморья от КПРФ: в отношении Ищенко соблюдены все нормы закона

СЕГОДНЯ 01:12 2018-11-25T01:12:58+03:00

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Член избирательной комиссии Приморского края (КИК) с правом решающего голоса, представитель КПРФ Сергей Дикусар во время брифинга по итогам регистрации кандидатов на губернаторские выборы рассказал о своём видении сложившейся ситуации. В частности, он отметил, что в случае с отказом в регистрации политика Андрея Ищенко соблюдены все юридические нормы. Сам Дикусар оказался единственным членом комиссии, кто воздержался при голосовании по данному вопросу.

- С точки зрения юридической вопросов [по отказу в регистрации Ищенко] у меня не возникло. Действительно, соблюдены все нормы избирательного законодательства Приморского края. И юридических оснований для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Приморья в отношении Ищенко нет, - заявил Сергей Дикусар.

Одновременно представитель КПРФ в крайизбиркоме подверг критике недостатки процедуры муниципального фильтра, напомнив о 11 повторных подписях в портфолио Андрея Ищенко.

- Неправильно, когда депутат или глава муниципального образования может ставить нескольким кандидатам повторные подписи и не уведомлять их об этом. Тем самым они могут вызвать проблемы у кандидата при регистрации. Сами же главы и депутаты не несут за свои поступки никакой ответственности. Поэтому я предлагаю после выборов проработать этот вопрос и ввести ответственность или механизм уведомления, - пояснил свою позицию Дикусар. И предложил своим коллегам по КИК обратиться за консультациями в Центризбирком.

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