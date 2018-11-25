2018-11-25T01:12:58+03:00
Политика

Член избиркома Приморья от КПРФ: в отношении Ищенко соблюдены все нормы закона

При этом, по мнению Сергея Дикусара, необходимо корректировать процедуру муниципального фильтра
Максим КАВАЛЕРОВ
Поделиться:
Член избиркома Приморского края с правом решающего голоса Сергей Дикусар. Фото: Primorsky.ruЧлен избиркома Приморского края с правом решающего голоса Сергей Дикусар. Фото: Primorsky.ru
Изменить размер текста:

Член избирательной комиссии Приморского края (КИК) с правом решающего голоса, представитель КПРФ Сергей Дикусар во время брифинга по итогам регистрации кандидатов на губернаторские выборы рассказал о своём видении сложившейся ситуации. В частности, он отметил, что в случае с отказом в регистрации политика Андрея Ищенко соблюдены все юридические нормы. Сам Дикусар оказался единственным членом комиссии, кто воздержался при голосовании по данному вопросу.

- С точки зрения юридической вопросов [по отказу в регистрации Ищенко] у меня не возникло. Действительно, соблюдены все нормы избирательного законодательства Приморского края. И юридических оснований для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Приморья в отношении Ищенко нет, - заявил Сергей Дикусар.

Одновременно представитель КПРФ в крайизбиркоме подверг критике недостатки процедуры муниципального фильтра, напомнив о 11 повторных подписях в портфолио Андрея Ищенко.

- Неправильно, когда депутат или глава муниципального образования может ставить нескольким кандидатам повторные подписи и не уведомлять их об этом. Тем самым они могут вызвать проблемы у кандидата при регистрации. Сами же главы и депутаты не несут за свои поступки никакой ответственности. Поэтому я предлагаю после выборов проработать этот вопрос и ввести ответственность или механизм уведомления, - пояснил свою позицию Дикусар. И предложил своим коллегам по КИК обратиться за консультациями в Центризбирком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За кресло губернатора Приморского края поборются 5 кандидатов.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрацию Приморья покинул ещё один вице-губернатор
Армейский начальник загремел под уголовную статью в Приморье
Две тысячи спортплощадок построят в Приморье
Медцентр ДВФУ загрузят бесплатными больными по полной программе
Минспорта прольёт на Приморье денежный дождь: стало известно, что построят в крае
70 тонн ядовитой муки обнаружили в Приморье
Огонь Универсиады добавил уникальности Владивостоку
3,4 тонны курятины не доехали из Приморья до хабаровчан
Приморье всё больше продаёт и покупает в Китае
Первые рыбаки уже проваливаются на тонком льду во Владивостоке
Центр Владивостока перекрыли из-за эстафеты Универсиады
18-летний приморец за ночь угнал два авто и сел в тюрьму
Корабли ТОФ провели учения с силами Брунея
Новогодний фестиваль-ярмарку откроют в центре Владивостока через месяц
Мистера и Мисс Студенчество выбрали в Приморье
Глава Приморья поздравил женщин с Днём матери
Армянин похитил маленькую дочь у юной жительницы Приморья
Не замечавшему «скорую помощь» водителю проверили зрение во Владивостоке