2018-11-25T02:42:47+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 25 ноября: переменная облачность и без осадков

В крае преимущественно без осадков
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 25 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный.Температура воздуха +7...-4°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во торой половине западный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7°C.

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