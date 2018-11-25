Погода во Владивостоке и Приморье на 25 ноября: переменная облачность и без осадков
В крае преимущественно без осадков
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Сегодня, 25 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный.Температура воздуха +7...-4°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине северо-западный умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во торой половине западный умеренный. Температура воздуха +2...+4°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, во второй половине северо-западный умеренный. Температура воздуха +5...+7°C.