Водитель Land Cruiser умышленно не пропускал автомобиль скорой помощи, спешащей на вызов

СЕГОДНЯ 04:11 2018-11-25T04:55:48+03:00

Через несколько минут водитель внедорожника все же перестроился в другую полосу

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Вечером на Золотом мосту во Владивостоке произошел очередной курьезный случай, когда автомобилист умышленно не пропустил спецтранспорт, движущийся со включенной сиреной и мигалками. Речь идет об автомобиле скорой помощи.

Toyota Land Criuser Prado, как и автомобиль скорой, следовали в сторону Некрасовской улицы. Как сообщает dps_vl, водитель внедорожника продолжительное время умышленно не пропускал машину скорой помощи, игнорируя спецсигналы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/679297" frameborder="0"></iframe> Водитель Prado не пропускает автомобиль скорой на Золотом мосту.

На видео, снятом из автомобиля, следовавшего за спецмашиной, видно, что водитель внедорожника всячески препятствует движению скорой и попросту не пропускает ей, несмотря на работающую сирену.

Подобное поведение, к сожалению, не редкость в нашем городе, такие случаи то и дело всплывают в соцсетях с массой осуждающих комментариев. В случае обращения в полицию, ГИБДД установит личность водителя внедорожника, которому придется отвечать за свои действия по закону.