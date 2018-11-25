Водитель Land Cruiser умышленно не пропускал автомобиль скорой помощи, спешащей на вызов
Вечером на Золотом мосту во Владивостоке произошел очередной курьезный случай, когда автомобилист умышленно не пропустил спецтранспорт, движущийся со включенной сиреной и мигалками. Речь идет об автомобиле скорой помощи.
Toyota Land Criuser Prado, как и автомобиль скорой, следовали в сторону Некрасовской улицы. Как сообщает dps_vl, водитель внедорожника продолжительное время умышленно не пропускал машину скорой помощи, игнорируя спецсигналы.
Водитель Prado не пропускает автомобиль скорой на Золотом мосту.
На видео, снятом из автомобиля, следовавшего за спецмашиной, видно, что водитель внедорожника всячески препятствует движению скорой и попросту не пропускает ей, несмотря на работающую сирену.
Подобное поведение, к сожалению, не редкость в нашем городе, такие случаи то и дело всплывают в соцсетях с массой осуждающих комментариев. В случае обращения в полицию, ГИБДД установит личность водителя внедорожника, которому придется отвечать за свои действия по закону.