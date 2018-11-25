В Приморье суд наложил арест на касаток и белух, которых собирались продать в Китай

СЕГОДНЯ 05:09 2018-11-25T05:10:05+03:00

Теперь многострадальных животных нельзя будет куда-либо перевести или продать, пока идет следствие

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Суд наложил арест на 90 белух и 11 косаток, обнаруженных в бухте Средняя под Находкой, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

«По ходатайству следователя суд наложил арест на всех морcких животных», - заявила представитель СУ СК по Приморью Аврора Римская. Арест означает полный запрет на действия с животными, в частности, на перевозку и продажу.

Все выловленные животные сейчас по-прежнему находятся в бухте Средней под Находкой.

Напомним, несколько юридических лиц, по версии следствия, получили разрешение на вылов в море косаток и белух «для культурно-просветительских целей». Этот с позволения сказать лов вёлся практически в промышленных масштабах. С июля по сентябрь 2018 года предприниматели, разжившись специальными разрешениями, доставили в бухту Среднюю 12 косаток и 90 белух.

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов.