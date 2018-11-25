Во Владивостоке 26 ноября на публичные слушания вынесут вопрос застройки лесного участка на Варяге

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-25T05:59:50+03:00

Собрание начнется 26 ноября в 16:00 в школе № 17 на Красного Знамени, 25а.

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Публичные слушания по проекту планировки и межевания участка на Варяге пройдут во Владивостоке 26 ноября в 16:00.

На публичные слушания выносится проект планировки и межевания участка с кадастровым номером 25:28:050049:5518 в районе Русской, 59. Территория предназначена для многоквартирной застройки.

Участвовать в публичных слушаниях могут граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Собрание начнется 26 ноября в 16:00 в школе № 17 на Красного Знамени, 25а.