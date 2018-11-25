В Приморье в автокатастрофе погибла мать двоих детей
Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Дальнегорске
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Авария в Дальнегорске унесла жизнь матери двоих детей.
По имеющейся информации, удар пришелся в правую боковую сторону легковушки. Женщина, находившаяся за рулем авто, получила серьезные травмы.
Прибывшие медики в срочном порядке увезли её с места ДТП. К сожалению, спасти пострадавшую не удалось - она скончалась в больнице.
Причины смертельного ДТП установят сотрудники ГИБДД. По имеющейся информации, у женщины остались двое малолетних детей.