2018-11-25T09:03:09+03:00
Общество

В Приморье в автокатастрофе погибла мать двоих детей

Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Дальнегорске
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Авария в Дальнегорске унесла жизнь матери двоих детей.

По имеющейся информации, удар пришелся в правую боковую сторону легковушки. Женщина, находившаяся за рулем авто, получила серьезные травмы.

Прибывшие медики в срочном порядке увезли её с места ДТП. К сожалению, спасти пострадавшую не удалось - она скончалась в больнице.

Причины смертельного ДТП установят сотрудники ГИБДД. По имеющейся информации, у женщины остались двое малолетних детей.

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