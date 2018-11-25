2018-11-25T08:06:57+03:00
Общество

Ушел из жизни бывший секретарь Союза журналистов России Александр Копейка

Известный приморский журналист и политик скончался после тяжелой продолжительной болезни
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Александр Копейка. Фото из личного архива.Александр Копейка. Фото из личного архива.
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После тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни известный приморский журналист Александр Копейка. Последние много лет Александр Константинович работал секретарем Союза журналистов России, внес значительный вклад в развитие творческой организации, в отстаивание интересов журналистского сообщества.

Практически вся профессиональная биография Александра Копейки связана с Приморским краем. Здесь он прошел путь от корреспондента до заместителя председателя Приморского Комитета по телевидению и радиовещанию – 1974-1990 годы. Очень много вложил и сил, и души в уникальную радиостанцию «Тихий океан», которую на одном дыхании слушали не только моряки, рыбаки и их семьи, но и весь край. Прямая заслуга Александра Копейки – знаменитый прямой «Эфир-105», ставший откровением и символом перемен.

В 1990 году Александр Константинович был избран народным депутатом Верховного Совета РФ от Приморского края. Занимал должность заместителя председателя комитета по СМИ. Участвовал в разработке законодательства в области телерадиовещания. В 1993-2000 годах входил в состав Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ.

Свои соболезнования по случаю трагической кончины Александра Константиновича выразил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

«Мы потеряли очень достойного, цельного, яркого человека, чья судьба стала частью истории нашего края. Александр Копейка останется легендой приморской журналистики.

Выражаю слова сочувствия и поддержки семье Александра Константиновича и всем, кто знал, ценил и уважал его. Светлая память».

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