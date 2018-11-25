Во Владивостоке сгорел очередной автобус
Сегодня, 25 ноября, во Владивостоке вспыхнул очередной автобус. Транспорт больше года стоял на обочине без движения. Причины возникновения пожара установят эксперты.
Бесхозный автобус, брошенный около года назад на улице Ильичева недалеко от дома № 32, загорелся сегодня днем. Очевидцы, вызвавшие пожарных, увидели густой черный дым, а затем и пламя, которое быстро охватывало никому ненужный транспорт.
Во Владивостоке сгорел очередной автобус. Видео: dps_vl.
Благодаря оперативному вмешательству огнеборцев пожар удалось быстро ликвидировать и не допустить дальнейшего распространения пламени. В ходе тушения никто не пострадал. Причину возгорания бесхозного транспорта установят эксперты, не исключена версия поджога.