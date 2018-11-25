СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-25T10:08:53+03:00

На этот раз вспыхнул бесхозный автобус на улице Ильичева

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Сегодня, 25 ноября, во Владивостоке вспыхнул очередной автобус. Транспорт больше года стоял на обочине без движения. Причины возникновения пожара установят эксперты.

Бесхозный автобус, брошенный около года назад на улице Ильичева недалеко от дома № 32, загорелся сегодня днем. Очевидцы, вызвавшие пожарных, увидели густой черный дым, а затем и пламя, которое быстро охватывало никому ненужный транспорт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/679314" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке сгорел очередной автобус. Видео: dps_vl.

Благодаря оперативному вмешательству огнеборцев пожар удалось быстро ликвидировать и не допустить дальнейшего распространения пламени. В ходе тушения никто не пострадал. Причину возгорания бесхозного транспорта установят эксперты, не исключена версия поджога.