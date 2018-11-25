Последний понедельник ноября в Приморье будет удивительно тёплым
Сегодня, 26 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.
Как сообщает портал Primpogoda.ru, осадков в крае не ожидается. Ветер юго-западный. Температура воздуха −3...+11°C.
Во Владивостоке переменная облачность, ни дождя, ни снега в прогнозе нет. Ветер юго-западный слабый до умеренного, во второй половине дня сильный. Воздух +6...+8°C.
В Уссурийске переменная облачность, также без осадков. Ветер южный слабый до умеренного, во второй половине дня сильный. Воздух +6...+8°C, утром −2...-4°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного, во второй половине сильный. Воздух +6...+8°C.