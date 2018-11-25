Память первой матери-героини почтили во Владивостоке

25 Нояб. 23:52 2018-11-25T23:52:37+03:00

Раисы Полутис не стало 60 лет назад - эта годовщина вкупе с отмечающимся теперь в России Днём матери и стали основанием для мемориальных мероприятий

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В День матери на Центральном кладбище на месте захоронения первой матери-героини Владивостока Раисы Полутис собрались члены Общественного совета при УМВД по Приморскому краю, представители власти, журналисты и общественники.

В октябре на могиле Раисы Полутис обновили памятник. С такой инициативой выступила председатель Общественного совета, председатель Совета почётных граждан Владивостока и Приморья, заслуженный работник культуры РФ Светлана Морозова.

Прежде, в 2012 году, во Владивостоке на фасаде ул. Верхнепортовая, 9, где проживала Раиса Полутис, установили мемориальную доску. Почётного звания «Мать-героиня» женщину удостоили в январе 1945 года. Умерла Раиса Алексеевна в 1958 году.

Завершилась церемония минутой молчания и возложением цветов в память о героической женщине, воспитавшей 11 детей: четырёх дочерей и семерых сыновей.