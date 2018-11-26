2018-11-26T00:38:41+03:00
Общество

Кандидаты в губернаторы Приморья начали агитацию и пропаганду

В воскресенье в администрации Приморья комиссия разыграла бесплатное эфирное время на гостелерадиоканале
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Кандидаты в губернаторы Приморья законно начали агитацию в понедельник, сообщил зампредседателя крайизбиркома Роман Охотников.

«С понедельника уже, учитывая сокращенные сроки избирательной кампании, возможно в соответствии с календарным планом и законодательством Приморья, проведение агитации в СМИ», — сообщил Охотников.

Ранее в воскресенье в администрации Приморья комиссия разыграла бесплатное эфирное время на гостелерадиоканале.

Как уже сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, повторные выборы губернатора края состоятся 16 декабря. В бюллетене будет пять фамилий. Это врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис от партии «За женщин России», Игорь Степаненко от «Патриотов России», а также глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста» и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.

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