Кандидаты в губернаторы Приморья начали агитацию и пропаганду

СЕГОДНЯ 00:36 2018-11-26T00:38:41+03:00

В воскресенье в администрации Приморья комиссия разыграла бесплатное эфирное время на гостелерадиоканале

Изменить размер текста: A A

Кандидаты в губернаторы Приморья законно начали агитацию в понедельник, сообщил зампредседателя крайизбиркома Роман Охотников.

«С понедельника уже, учитывая сокращенные сроки избирательной кампании, возможно в соответствии с календарным планом и законодательством Приморья, проведение агитации в СМИ», — сообщил Охотников.

Ранее в воскресенье в администрации Приморья комиссия разыграла бесплатное эфирное время на гостелерадиоканале.

Как уже сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, повторные выборы губернатора края состоятся 16 декабря. В бюллетене будет пять фамилий. Это врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис от партии «За женщин России», Игорь Степаненко от «Патриотов России», а также глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста» и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.