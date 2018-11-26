2018-11-26T01:49:16+03:00
Общество

Жители севера Приморья смогут пить нормальную воду вместо технической

На приобретение станции направлено около 10 миллионов рублей
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

В микрорайоне Графское Дальнереченского городского округа до конца года установят модульную станцию водоочистки и водоподготовки. Об этом стало известно на встрече врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с горожанами.

Жительница Дальнереченска Галина Березовская пожаловалась, что вопрос с качеством воды в городском округе не решается уже несколько лет. Особенно сложная ситуация сложилась в микрорайоне Графское, где воду даже технической назвать нельзя.

Директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко доложила, что для повышения качества водоснабжения в микрорайоне за счет краевого бюджета куплена модульная станция водоочистки. На приобретение станции направлено около 10 миллионов рублей.

«Вот поставщик ее буквально на прошлой неделе доставил, и в ближайшее время эту станцию установят», — отметила глава департамента. Она добавила, что подрядчик приступит к работам уже в первых числах декабря. Таким образом, до конца года установку конструкции полностью завершат.

Ранее стало известно, что Олег Кожемяко посетил Дальнереченск в воскресенье, 25 ноября. Там он возложил цветы к мемориальному комплексу героям Даманских событий, посетил центральную городскую больницу и осмотрел Детско-юношескую спортшколу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иномарка сбила трёх пешеходов в центре Владивостока: первый умер сразу
Тихоокеанский флот примет новые корабли и усложнит тренировки
Кандидаты в губернаторы Приморья начали агитацию и пропаганду
Память первой матери-героини почтили во Владивостоке
Последний понедельник ноября в Приморье будет удивительно тёплым
Во Владивостоке сгорел очередной автобус
В Приморье в автокатастрофе погибла мать двоих детей
Ушел из жизни бывший секретарь Союза журналистов России Александр Копейка
Во Владивостоке 26 ноября на публичные слушания вынесут вопрос застройки лесного участка на Варяге
Во Владивостоке за два месяца провели дополнительный ремонт дорог на 50 улицах
В Приморье суд наложил арест на касаток и белух, которых собирались продать в Китай
Водитель Land Cruiser умышленно не пропускал автомобиль скорой помощи, спешащей на вызов