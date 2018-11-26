Жители севера Приморья смогут пить нормальную воду вместо технической
В микрорайоне Графское Дальнереченского городского округа до конца года установят модульную станцию водоочистки и водоподготовки. Об этом стало известно на встрече врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с горожанами.
Жительница Дальнереченска Галина Березовская пожаловалась, что вопрос с качеством воды в городском округе не решается уже несколько лет. Особенно сложная ситуация сложилась в микрорайоне Графское, где воду даже технической назвать нельзя.
Директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко доложила, что для повышения качества водоснабжения в микрорайоне за счет краевого бюджета куплена модульная станция водоочистки. На приобретение станции направлено около 10 миллионов рублей.
«Вот поставщик ее буквально на прошлой неделе доставил, и в ближайшее время эту станцию установят», — отметила глава департамента. Она добавила, что подрядчик приступит к работам уже в первых числах декабря. Таким образом, до конца года установку конструкции полностью завершат.
Ранее стало известно, что Олег Кожемяко посетил Дальнереченск в воскресенье, 25 ноября. Там он возложил цветы к мемориальному комплексу героям Даманских событий, посетил центральную городскую больницу и осмотрел Детско-юношескую спортшколу.