Жители севера Приморья смогут пить нормальную воду вместо технической

СЕГОДНЯ 01:49 2018-11-26T01:49:16+03:00

На приобретение станции направлено около 10 миллионов рублей

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В микрорайоне Графское Дальнереченского городского округа до конца года установят модульную станцию водоочистки и водоподготовки. Об этом стало известно на встрече врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с горожанами.

Жительница Дальнереченска Галина Березовская пожаловалась, что вопрос с качеством воды в городском округе не решается уже несколько лет. Особенно сложная ситуация сложилась в микрорайоне Графское, где воду даже технической назвать нельзя.

Директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко доложила, что для повышения качества водоснабжения в микрорайоне за счет краевого бюджета куплена модульная станция водоочистки. На приобретение станции направлено около 10 миллионов рублей.

«Вот поставщик ее буквально на прошлой неделе доставил, и в ближайшее время эту станцию установят», — отметила глава департамента. Она добавила, что подрядчик приступит к работам уже в первых числах декабря. Таким образом, до конца года установку конструкции полностью завершат.

Ранее стало известно, что Олег Кожемяко посетил Дальнереченск в воскресенье, 25 ноября. Там он возложил цветы к мемориальному комплексу героям Даманских событий, посетил центральную городскую больницу и осмотрел Детско-юношескую спортшколу.