240 видеокамер проследят за уборкой снега во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:52 2018-11-26T03:52:36+03:00

Цель совещания в мэрии краевого центра — скоординировать и систематизировать работу всех городских служб на случай снегопадов

Изменить размер текста: A A

В мэрии Владивостока состоялось заседание коллегии по вопросам готовности города к предотвращению и ликвидации последствий снегопадов и гололёда предстоящей зимой.

С докладом выступил Владимир Ковалевич, начальник АТУ Ленинского района. Он также руководит рабочей группой по мониторингу готовности к предотвращению и ликвидации последствий снегопадов и гололеда.

«Очистка территорий от снега и льда силами и средствами собственников самостоятельно или по договору должна происходить сразу после снегопадов, — сообщил Ковалевич. — Вывоз снега тоже должен вестись максимально быстро».

Как сообщил Владимир Ковалевич, для обработки дорог и предотвращения гололёда на тротуарах и лестницах на зиму 2018-2019 годов заготовлено более 9 тысяч тонн пескосолевой смеси и 1900 кубометров жидкого реагента. При необходимости реагенты закупят дополнительно.

Обозначено 12 точек базирования специализированной дорожной техники. Для складирования снега готовы две площадки в районе трассы Седанка — Патрокл. Складирование снега на центральной площади Владивостока в этом году не планируется.

Для уборки подготовлено и укомплектовано водителями 130 единиц техники (112 — основной, 18 — вспомогательной). К уборке города от снега привлекут 170 рабочих МБУ «Содержание городских территорий». Дополнительно к вывозу снега привлекут пять организаций.

Большим подспорьем должны стать 240 видеокамер, которые установлены на всех важных магистралях и развязках города. При необходимости картинка с любой из камер может быть выведена на монитор ЕДДС. Это позволит специалистам оперативно реагировать и направлять на проблемный участок нужных специалистов, в том числе сотрудников ГИБДД. Об этом сообщил и.о. директора единой дежурной диспетчерской службы Виталий Хаценко.

Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марина Фролова напомнила, что школы и детсады в случае снегопада работают как обычно. Идти ли ребенку в школу или сад, решают родители.

Завершая заседание, вице-мэр Сергей Шерстюк подчеркнул, что в случае непогоды все проблемы надо решать коллегиально и в кратчайшие сроки. Ситуация по подготовке города к возможным снегопадам находится под контролем.