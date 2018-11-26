Новый корвет ТОФ впервые успешно поразил цель крылатой ракетой "Уран"

СЕГОДНЯ 05:11 2018-11-26T05:11:53+03:00

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Новейший корвет «Громкий», который в ближайшее время пополнит состав Тихоокеанского флота, во время испытаний в Японском море впервые произвёл пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской цели.

«Крылатая ракета вовремя успешно поразила дрейфующую надводную мишень на удалении 40 километров от боевого корабля», — сообщили «Комсомольской правде» — Владивосток в пресс-службе ТОФ.

Чтобы обеспечить корвету выполнение боевого упражнения, привлекались до 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации ТОФ.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток писала, что в конце августа корвет «Громкий» доставили во Владивосток с Амурского судостроительного завода для финальных испытаний.

Справка КП

Корвет «Громкий» является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корвета — 104,5 метров, ширина — 13 метров, полное водоизмещение — 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода — до 27 узлов.